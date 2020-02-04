تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم





تراجعت أسعار العقود الأجلة للذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استقرار سعر التسليم الفوري عند 1575.37 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.





وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الأجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1579.70 دولار.









ويضغط على المعدن الأصفر الدولار الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.





وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 972.09 دولار.