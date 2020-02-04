صرف 9 ملايين جنيه لـ 534 من صندوق شباب الخريجين بالدقهلية

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن صرف 12 دفعة من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد خلال عام 2019 الماضي لإقامة مشروعات جديدة بلغت قيمتها 9 مليون و52 ألف جنيه.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وأشار المحافظ إلى الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بشكل كبير وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد،فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



وأكدت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين على صرف مبلغ 9 مليون و52 ألف جنيه لـ 641 شاب وفتاة على مستوى الوحدات المحليـة بالمحافظة لـ 534 مشروع.