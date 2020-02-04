بريطانيا تحث مواطنيها علي مغادرة الصين



نشرت وكالة "رويترز" خبرا اوردته فيه انه طلبت بريطانيا من مواطنيها، اليوم الثلاثاء، مغادرة الصين إن أمكن، موضحة إن تعليق رحلات الطيران والقيود المفروضة على الحركة سيجعل من الصعب المغادرة خلال الأسابيع القادمة.



وقال وزير الخارجية دومينيك رشاب في بيان ان "سلامة وأمن الشعب البريطاني سيكون دائما على رأس أولوياتنا."



وتابع قائلا "على هذا النحو، فإننا ننصح الرعايا البريطانيين في الصين بمغادرة البلاد إن أمكن، لتقليل خطر تعرضهم للفيروس. حيث لا يزال هناك مواطنون بريطانيون في مقاطعة هوبى يرغبون في الإخلاء، سنواصل العمل على مدار الساعة لتسهيل ذلك ".



وفي غضون ذلك، ألغت الخطوط الجوية البريطانية وفيرجين أتلانتيك بالفعل الرحلات الجوية من وإلى الصين.



وفي تحديث لنصيحتها بشأن السفر، قالت وزارة الخارجية أيضًا إن بعض الموظفين والافراد من السفارة والقنصليات البريطانية يتم سحبهم من الصين. وسيبقى الموظفون الأساسيون، مثل أولئك الذين يقدمون المساعدة القنصلية.



وأضاف البيان "إن قدرة السفارة والقنصليات البريطانية على تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين من داخل الصين محدودة، وستكون محدودة أكثر في حالة تدهور الوضع ".



نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، قولها إن روسيا ستقيم منطقة للحجر الصحي في منطقة تيومين في سيبيريا للروس الذين يتم إجلاؤهم من بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين. وقالت إن الروس سيُحتجزون في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، لكن يُعتقد أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

