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عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقف النهائي لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الكاف اعتماد نتيجة المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، مما يعني تأهل الأهلي رسميًا كوصيف عن المجموعة الثانية.

وكانت جماهير الأهلي تعقد الآمال على تأهل فريقها متصدرًا للمجموعة بداعي أن لوائح الاتحاد الإفريقي تنص على منح الفريق الضيف النقاط الثلاث حال حدوث أي أعمال شغب من جماهير الفريق المضيف.

وكشف الكاف عن عقوبات الفريق السوداني، وهي حرمان الهلال السوداني من جمهوره ٤ مباريات وتغريمه ١٠٠ الف دولار مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة حال لم تتكرر الحادثة خلال عام.

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