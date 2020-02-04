بعد قرار السيسي.. برلماني يشيد بتركيز الدولة على صناعة المركبات الكهربائية

وأكد النائب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن استخدام السيارات الكهربائية سيوفر للمستهلك قرابة الـ65% من التكلفة التي تستخدم في سيارات الوقود، متوقعا نمو أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل دعم الحكومة لانتشارها بالسوق المحلية.



وقال هيكل، إن العالم يشهد ثورة في عالم النقل البري تتجسد في السيارات الكهربائية، وتوجه إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتعاد عن مصادر التلوث، مشيرا إلى أن مصر بها نحو ١٣٠ نقطة شحن موزعة تغطي الطرق الرئيسية بالمحافظات سواء على طرق السفر أو نقاط داخل المدن، لخدمة ٣٠٠ سيارة كهربائية.

أشاد النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على صناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، ويأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع اجتماعات اللجنة بالبرلمان، مما سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين والمستهلكين على استخدامها وانتشارها في الأسواق المصرية.