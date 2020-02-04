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عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:15 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي بتمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ اليمنى.

ونشر النادي خبر رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت :"عُثمان ديمبلي لديه تمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن".

وأضاف :"في الساعات القادمة سيتم تحديد العلاج الذي سوف يتبعه من اجل عودته".

فيما أشارت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن إصابة ديمبلي الجديدة ظاسوء مما كان متوقع حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عن برشلونة حتى نهاية الموسم.
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