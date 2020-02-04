Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطوع نادية لطفي في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري أثناء حرب أكتوبر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:32 م
Advertisements
نادية لطفي
نادية لطفي
نادين نجدي
Advertisements
رحلت اليوم الفنانة القديرة نادية لطفي عن عالمنا بعد مسيرة طويلة بدأتها منذ نعومة أظافرها وكانت تبلغ من العمر آنذاك 10 سنوات.. في رحيلها اليوم جمعنا لك تطوعها في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري أثناء حرب أكتوبر.

كانت الفنانة الجميلة نادية لطفى من أكثر الفنانات اللاتى شاركن فى أعمال التمريض خلال حرب 1967 وحرب أكتوبر 1973، وكانت تذهب بشكل مستمر إلى جبهات القتال مخاطرة بحياتها وتقدم معونات طبية وتمرض الجنود، كما تطوعت كممرضة بمستشفى المعادى العسكرى وشاركت فى أعمال التمريض وأعمال النظافة.


اكتسبت الكثيرا من صفات الجنود حين كانت تنظم زيارات خلال حرب الاستنزاف جمعت فيها الفنانين والأدباء، من بينهم فطين عبدالوهاب وفؤاد المهندس وجورج سيدهم، ونجيب محفوظ ويوسف السباعى ويوسف إدريس، وتعلمت كيف تروض الألم حين جمعت شهادات الأبطال المصابين فى حرب أكتوبر خلال فيلم «جيوش الشمس» مع المخرج شادى عبدالسلام، وهو فيلم تسجيلى يحتوى على مشاهد حقيقية من أحداث حرب أكتوبر 1973 ، وسجلت خلاله النجمة المناضلة شهادات الجنود المصابين والجرحى عن الحرب داخل مستشفى قصر العينى.

قامت الفنانة نادية لطفى، بنقل مقر إقامتها، إلى مستشفى القصر العينى، أثناء حرب السادس من أكتوبر بين الجرحى من أجل رعايتهم، وتؤكد دائما إنها تعتز بهذه الفترة كثيرًا، بالإضافة إلى أنها تشعر بالفخر من دورها الكبير في هذه الحرب، التى قررت ألا يكون مقتصر فقط على الأفلام السينمائية حيث تطوعت نجمة الستينات والسبعينات، ضمن فريق المتطوعات في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري خلال حرب أكتوبر 73، حتى أنها شاركت في أعمال التنظيف، ومسح أرضية المستشفى التي كانت تمرض الجرحى بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان رمضان 2020 افلام جديدة اخبار الفن ؤ

أخبار تهمك

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ 39 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

فنانون شاركوا في نصر أكتوبر.. قصص نجوم الفن مع معركة استرداد الكرامة

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: "وضعها حرج"

عاجل.. تشييع جنازة نادية لطفي من مسجد مستشفى المعادي

بعد وفاتها اليوم | أبرز المعلومات عن حياة الراحلة نادية لطفي Nadia Lotfy (مسيرة فنية تاريخية)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:09 م

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

04:00 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status