وزير الثقافة تستقبل لاعب المنتخب المصري محمود تريزيجية في معرض الكتاب 2020(صور)

استقبلت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، لاعب كرة القدم، محمود تريزيجة نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا، داخل مكتبها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

ومن المقرر أن يلتقي "تريزيجة"، مع جمهور وراد المعرض بعد قليل في ندوه بقاعة السينما، حيث يعتبر اللاعب أحد سفراء المعرض في دورة 2020 .

ووقع اختيار القائمين على معرض الكتاب هذا العام على ٥ سفراء هم: الفنان التشكيلي أحمد مصطفى، والدكتور زاهى حواس، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ولاعب المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، والمهندس هاني عازر





يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.



