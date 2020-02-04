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الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لمراكز علاج السرطان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:13 م
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ارشيفية
ارشيفية
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إخراج الزكاة لأحد المراكز المتخصصة لعلاج السرطان، تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان، وردًا على تساؤل ورد لصفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه: " بماذا تنصح دار الإفتاء في التبرع للمستشفيات والمعاهد؟".

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: "ما تنصح به دارُ الإفتاء الناسَ أن يبادروا إلى التبرع للمراكز والمعاهد والمستشفيات الخيرية، وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة:
الصندوق الأول: يكون للوقف؛ فيوقِف فيه الناسُ أموالَهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذا المركز وعلاج المترددين عليه أبد الدهر.

والصندوق الثاني: يكون للصدقات؛ ويُتَصَدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المركز بصورةٍ لائقةٍ بالمسلمين إنشائيًّا ومعماريًّا وفنيًّا.

والصندوق الثالث: يكون للزكاة؛ يُصرَف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى الفقراء، وكذا مصاريف العمليات الجراحية والإشاعات لهم ونحو ذلك، مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهمُ الرَّحمنُ، ارحَمُوا أهلَ الأرضِ يَرْحْمكُم مَن في السماء» رواه الترمذي.
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الكلمات المفتاحية

علاج السرطان دار الإفتاء اليوم العالمي للسرطان الفقراء الزكاة

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