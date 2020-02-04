نشرة حوادث الفجر: مقتل عامل بسبب ذراع بلاي ستيشن

مشاجرة دموية ووقوع قتيل في دار السلام.. والسبب "ذراع بلايستيشن"



المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة حقيبة سيدة في المعادي



تأجيل محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة لـ2 مارس



الاستماع لشهود واقعة "قتيل أبو النمرس"



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الفتوى" تلزم وزارة المالية برد 200 مليون جنيه لـ"الاستثمار"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تُودَع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019 فيما تضمنة من أيلولة نسبة (15%) من جُملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المُعتمدة، تنص على نسبة أعلى من ذلك.

للمزيد هنا انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تُودَع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20182019 فيما تضمنة من أيلولة نسبة (15%) من جُملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المُعتمدة، تنص على نسبة أعلى من ذلك.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:نجحت قوات أمن القاهرة، في القبض على طالب لقتله عاملا، عقب مشادة كلامية بينهما، بدار السلام.قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة عامل أخشاب لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من "ربة منزل" في المعادي.أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 مارس المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب يدعى "محمد عبد الحي"، في عقده الثالث من العمر، بعدما لقي مصرعه إثر إطلاق نار عليه داخل محل بأبو النمرس، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.