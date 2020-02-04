تويتر وإنستجرام يتحولون لدفتر عزاء للفنانة نادية لطفي

حالة من الحزن الشديد عمت الوسط الفني برحيل الفنانة القديرة نادية لطفي، التي توفيت ظهر اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري التي كانت تتلاقى العلاج فيها،فرحلت عن عمر ناهز 83 عامًا، وقام عدد كبير من نجوم الفن بنعيها بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



بهذه الكلمات أشرف زكي يودع نادية لطفي



وكان من أوائل الفنانين الذين أعلنوا عن خبر وفاتها نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي الذي قام بنعيها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، حيث نشر صورة لها، وعلق عليها قائلًا:"وداعًا نادية لطفي".



بكلمات مؤثرة رانيا محمود ياسين تتتذكر آخر مواقفها مع الراحلة نادية لطفي



كما نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الفنانة الراحلة نادية لطفي، حيث نشرت صورتين لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة :"سبحان الله صاحية، وحسيت إني هقرأ خبر وفاتك، البقاء لله، كان ليه نصيب أسمع صوتك لآخر مرة وانت بتعزي غادة نافع وكنت حزينة جدًا إنك مش عارفه تيجي تؤدي واجب العزاء لصديقتك الفنان ماجدة بسبب مرضك، الله يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته ويرحمكم رحمة واسعة بقدر وأكثر ما امتعتوا وأسعدتم الناس بفنكم الراقي، الراقيين يرحلون، الله يرحمها في جنة ونعيمها يارب".



بكلمات من االقلب أصالة تودع الفنانة الراحلة نادية لطفي



ونعتها أيضًا الفنانة أصالة التي قامت بنشر صورة لها عبر حسابها على موقع" إنستجرام "، وعلقت على الصورة قائلة:" الله يرحمها ويصبّر قلّب أهلها ومنّ تعلّق بها ، ويسكنها فسيح جنّاته ، آمين ياربّ العالمين".



بكلمات مُبكية إلهام شاهين تودع نادية لطفي



كما نعتها الفنانة إلهام شاهين، حيث نشرت صورة جمعتها بالفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة :"حبيبتي الغالية في ذمة الله، سأفتقد حنانك و إحتوائك لي، و سؤالك عني يا أغلى الناس و أجمل قلب و أعظم فنانة، لن يأتي الزمن بمثلك فنيًا و إنسانيًا، علمتينا و أسعدتينا و أثرتى فينا، أفتخر إنى تلميذتك، و أكبر لحظات سعادة فى حياتي كانت في قربى منك، وداعًا يا غالية، لن ننساكي أبدًا، و ستظلي حاضرة معنا بفنك الجميل الذي يسعدنا، و إنشاءالله مثواكي الجنة، والله يصبر كل محبينها".



بكلمات مفعمة بالحب عمرو سعد ينعي الفنانة الراحلة نادية لطفي



كما نعاها الفنان عمرو سعد بكلمات مليئة بالحب، حيث نشر صورة لها، وعلق على الصورة قائلاً :" في ناس تموت ولكنها لا ترحل، الله يطيب روحك".



محمد محسن ينعي الفنانة الراحلة نادية لطفي بكلمات مؤثرة



كما ودعها الفنان محمد محسن بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام"، حيث نشر صورة جمعته بها، وعلق على الصورة قائلاً :"وداعًا جميلة جميلات السينما المصرية نادية لطفي، صفحة أخرى تُطوى من زمن الفن الجميل".



بكلمات مليئة بالحب هنا شيحة تودع الفنانة الراحلة نادية لطفي



ودعت الفنانة هنا شيحة الفنانة الراحلة نادية لطفي بكلمات نابعة من قلبها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة :"البقاء لله، إن لله وإنا إليه راجعون، رحلتي ولن ترحلي أبدًا من ذاكرتنا، من عيوننا ومن قلوبنا، وداعًا نادية لطفي".



بكلمات مؤثرة يسرا تنعي الفنانة الراحلة نادية لطفي



كما نعتها الفنانة يسرا، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة :"فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدًا على قلبي، قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي،تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك،حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون".



بكلمات مؤثرة أحمد السقا يودع الفنانة الراحلة نادية لطفي



نعى الفنان أحمد السقا الفنانة الراحلة نادية لطفي من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة لها، وعلق عليها قائلاً :"وفاة الفنانة الكبيرة والقديرة نادية لطفي، رحمة الله عليها وربنا يصبر أهلها، إن لله وإنا إليه راجعون".



عائشة بن أحمد تودع الفنانة نادية لطفي بكلمات مؤثرة



ونعتها الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"،حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"وداعًا يا جميلة الجميلات، كم كنت أحبك،الله يرحمها وينعمها".