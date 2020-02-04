النيابة تبحث الاستئناف على قرار إخلاء سبيل كمال خليل بتدابير احترازية

تبحث النيابة العامة، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل كمال خليل، الصادر اليوم الثلاثاء من محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، والذي قضى بقبول الاستئناف على قرار حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم وإخلاء سبيل "خليل" بتدابير إحترازية، ومن ثم قررت النيابة بحث قرار إخلاء السبيل.وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق تجديد حبس الناشط كمال خليل، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "خليل" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.