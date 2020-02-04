أوقاف الإسكندرية: إحالة من يخالف موضوع خطبة الجمعة إلى التحقيق (صور)



وشهد الاجتماع إصدار عدد من القرارات الهامة، وهي: عدم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم المساجد، التنبيه على الالتزام بخطبة الجمعة وقتًا وموضوعًا، عدم تمكين اى احد غير مصرح له من قبل الوزارة من أداء الدروس أو الخطب.



كما ناقش الإجتماع الخطة الدعوية لشهر جمادى الآخر والتى تدور موضوعتها حول الأسرة وكيفية بنائها وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية فى ضوء المنهج الذى وضعه الاسلام للقضاء على الخلافات التى من شأنها تمزيق الأسر وتشتيت الأبناء.



وتوجه مدير عام الدعوة والائمة الاعلام إلى مكتبة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الكائنة بمسجد القائد ابراهيم للإطلاع على اهم إصدارات المجلس والتى تعتبر من أهم أسس تجديد الخطاب الدينى فى الفترة الراهنة، والتي شهدت حراكًا دعويًا كبيرًا كان له أكبر الأثر فى النهوض بالمستوى العلمي والدعوي على حد سواء.

اجتمع الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بأئمة إدارة وسط في اجتماع طارئ، بحضور الشيخ إبراهيم سالم مدير الإدارة، وذلك فى إطار الحراك الدعوي الذىي تشهده المحافظة.