10 مشروعات استثمارية جديدة لتوفير 378 فرصة عمل لشباب الإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تم الموافقة على إقامة وتنفيذ عدد 10 مشروعات صناعية جديدة بالمناطق الصناعية بكل من مركزي القنطرة شرق والإسماعيلية بتكلفة إجمالية قدرها 305 مليون جنيها وتوفر ما يزيد عن 378 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة.



وقال محافظ الإسماعيلية، أن تلك المشروعات تشمل هذه المشروعات الجديدة تصنيع الطوب النمطي، و، الانترلوك، والطوب الأسمنتي، وإنتاج الألواح الخشب المضغوط، وتصنيع، وتجفيف، وتجميد وتخليل، وتبريد وتخزين وتعبئة، وفرز الخضار والفاكهه، وتصنيع جميع انواع الكرتون ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأحذية البلاستيكية والرياضية والشعبية، وتصنيع وتطوير الكيماويات الصناعية، والمنظفات، والمعطرات وتصنيع وتكرير وتجفيف وتعبئة وتغليف الملح بكافة أنوعه وتصنيع الأعلاف.



وناقش محافظ الإسماعيلية الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة وبحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات التي تعترض سبل تيسير العمل بالمناطق الصناعية ومناقشة الحلول والمقترحات لحل تلك المشكلات.



كما تم خلال الاجتماع الموافقة علي سحب الأراضي وإلغاء قرارات التخصيص السابق صدورها لعدد من المستثمرين الغير جادين لعدم التزامهم بالجدية في تنفيذ المشروعات وبعد انتهاء وتجاوز المهلة الزمنية وإنذارهم بقرارات السحب والإلغاء.

