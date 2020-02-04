أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الأربعاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للدفء على السواحل الشمالية على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.





وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح على جنوب سيناء والغردقة يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الغربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 17 درجة والصغرى 03 درجة.



