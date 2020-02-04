Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الأربعاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للدفء على السواحل الشمالية على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح على جنوب سيناء والغردقة يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 17 درجة والصغرى 03 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب جدًا، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.
أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد
أمطار وعواصف.. 'الأرصاد' تكشف عن طقس الغد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الاربعاء درجات الحرارة الأرصاد أمطار

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

منذ أقل من ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك: فسخنا عقد خالد بوطيب

منذ ساعة و 15 دقيقة

عقدة كيكي سيتين تهدد برشلونة في سان ماميس

منذ ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

منذ 39 دقيقة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصل لحد الصقيع

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار ورياح تصل لحد "العاصفة"

الأرصاد تحذر من طقس الغد: عاصفة وأمطار غزيرة

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الغد

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة ورياح وصقيع

بالأرقام.. تحذير من طقس الجمعة: تصل إلى 5 درجات بالصعيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:09 م

عاجل.. الكاف يحسم موقعة الأهلي والهلال السوداني ويعلن عقوبات أحداث أم درمان

عاجل- برشلونة يعلن حجم إصابة ديمبلي.. مدة الغياب صادمة

04:15 م

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

هروب صالح جمعة من الأهلي مجانا.. اعرف الخطة

04:00 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status