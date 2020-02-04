منظمة الصحة العالمية توصي باستئناف الرحلات الجوية إلى الصين

صرح مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا عبر الهاتف هذا الاسبوع مع ممثلي صناعة السفر والسياحة للعمل على توصيات بشأن حماية أطقمهم حتى يتمكنوا من استئناف الرحلات الجوية إلى الصين.



وصرح سيلفي برياند، مدير الاستعداد العالمي للمخاطر في منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي يجب أن يرتدوا أقنعة، ولكن بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين ليس لديهم علامات على المرض، فإن الأقنعة لن تحميهم بالضرورة 100٪.



وقالت إن هناك حاجة إلى غسل اليدين بشكل متكرر وإجراءات النظافة الأخرى، حيث أن اندلاع المرض، الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، وانتشر داخل البلاد وخارجها، لا يشكل وباءً.



وقال برياند إن وكالة الأمم المتحدة أخطرت رسميًا حتى الآن 19 دولة بالتدابير أو القيود التي اتخذت فيما يتعلق بالفاشية، وأن منظمة الصحة العالمية تسعى للحصول على إيضاحات بشأن مبرراتها، دون تقديم تفاصيل.



ووضح برياند في مؤتمر صحفي بجنيف "طواقم هذه الشركات خائفة حقًا من الإصابة، عندما يكونون في الرحلة على اتصال وثيق مع المسافرين، ويشعرون أنهم في خطر".



وأضافت "لهذا السبب نحتاج إلى تحديد توصيات محددة لتلك الشركات حتى يشعر موظفوها بالأمان، ويشعرون بالحماية وكذلك حتى يتمكنوا من استئناف السفر إلى الصين".



وقالت إن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول وتأمل أيضًا في "إعادة التجميع" بين سياسات الدول فيما يتعلق بإجلاء رعاياها من الصين.



وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في وقت سابق عن قفزة يومية قياسية في مقتل 64، إلى 425.



وأوضح برياند أن الأشخاص المصابين بالتهابات حادة أو الذين يموتون هم الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الكامنة، مثل السرطان، أو السكري، أو الجهاز المناعي المكبوت، أو كبار السن.



وسجلت هونج كونج أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا، اليوم الثلاثاء، وهو ثاني حالة خارج البر الرئيسي للصين.



