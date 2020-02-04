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محافظ البحر الأحمر: توزيع الوجبات المدرسية طوال الأسبوع بدلاً من 3 أيام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:52 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بزيادة عدد أيام توزيع الوجبات المدرسية لطلاب المدارس الحكومية، حيث قرر أن توزع يوميًا طوال أيام الدراسة، لمدة 5 أيام، بعدما كانت توزع ثلاثة أيام فقط.

وأوضح محافظ الإقليم أنه أصدر هذا القرار  انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بصحة المواطنين بصفة عامة، والطلبة في المراحل التعليمية بشكل خاص، وذلك لتوفير مناخ صحي آمن للطلبة، من خلال ملف التغذية المدرسية.

وهنأ المحافظ خلال لقائه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ظهر اليوم، الطالبان الفائزان  من أبناء المحافظة في بعض المسابقات، وهما، الطالب طارق حسني السيد همام، لفوزه بمنصب أمين عام الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية بالغردقة، وللمرة الأولى يحصل أحد طلاب محافظة البحر الأحمر على هذا المنصب، ويذكر أنه فاز في مسابقة الطالب المثالي عن المحافظة مرتين متتاليتين عن العامين الماضيين.

كما هنأ المحافظ الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الثورة الثانوية بالقصير مريم محمد عبدالوهاب، لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث وإلقاء الشعر والخطابة باللغة العربية الفصحى.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه سيقوم بجولات ميدانية، وزيارة المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الأسبوع المقبل، للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية، واحتياجات المدارس على أرض الواقع.
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