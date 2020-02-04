قرار عاجل من النيابة في واقعة قيام 6 متهمين بإشعال النيران في صيدلية بالإسكندرية



علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين وجود آثار حريق وتهشم الباب الزجاجي وبعض الخسائر التي لحقت بالصيدلية، وبسؤال المدير المسؤول، أفاد بقيام مجهولين بالتعدى على الصيدلية، وإلقاء مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وإشعال النيران بها، تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام غ.ح.ع، نائب مدير الأمن بشركة أدوية، وم.ن.م، فرد أمن بذات الشركة، وأ.م.ك، فرد أمن بذات الشركة، و3 عاطلين، وبالاتفاق فيما بينهم بإشعال النيران فى صيدلية المذكورة، مقابل مبلغ مالي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم عمل كمين القي القبض علي المتهمين وبمواجهتهم أعترف المتهم الأول بوجود خلافات مالية بين الشركة محل عمله وبين س.ع.م.ا، صاحب ومالك سلاسل صيدليات، تم تحرير المحضر رقم 2110 لسنة 2020 جنح المنتزة اول، واخطرت النيابة التحقيقات.

أمرت نيابة المنتزة اول الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس نائب مدير أمن شركة أدوية و5 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإشعال النيران بصيدلية وترويع الآمنين وإثارة الذعر بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران بصيدلية الدكتورة ع.ال، وتكسير الباب الزجاجي لها، وحدوث بعض الخسائر، وتم إخماد الحريق بمعرفة الأهالي، دون حدوث خسائر بشرية.