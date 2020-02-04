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بعد خلافه مع لامبارد.. كيبا يقترب من العودة للدوري الإسباني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:12 م
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لامبارد وكيبا
لامبارد وكيبا
مصطفى صابر
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كشفت بعض التقارير أن نادي أتليتيك بلباو يسعى لضم حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

سمح أتليتكو بلباو لكيبا أريزابالاجا بالانتقال إلى ستامفورد بريدج في عام 2018 ، مقابل 71.6 مليون جنيه إسترليني ، مع عقد الإسباني عقدًا مع بلوز حتى عام 2025.

يدعى فرانك لامبارد المدير ما إذا كان يفصل مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، وذلك بعد عدد من الأخطاء التي ارتكبها .

وفقًا لصحيفة ذا صن ، فإن بلباو يراقب الوضع قبل إجراء اتصالات مع تشيلسي بشأن مدى توفر لاعبهم السابق.

وفي حالة رغبتهم في حروج الحارس كيبا ، فمن المحتمل أن يقبل تشيلسي خسارة مالية كبيرة على ما دفعوه قبل أقل من عامين.

ويضيف التقرير أيضًا أن  كيبا أريزابالاجا قد يضطر إلى التفكير في خفض كبير في الأجور من أجل العودة إلى بيلباو.
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لامبارد وكيبا تشيلسي لامبارد تشيلسي أتليتكو بلباو

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