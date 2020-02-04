"طالبان" تتهم الولايات المتحدة بعرقلة مفاوضات السلام

ردًا على تصريحات الدبلوماسي الأمريكي الكبير بأن هناك حاجة لخفض العنف قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء سنوات الحرب، اتهمت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بعرقلة مفاوضات السلام.





وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم "طالبان"، إن القضايا من الطرف الأمريكي، بما في ذلك تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أوقفت توقيع اتفاق العام الماضي، كانت السبب في التحديات التي تواجه عملية السلام، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد صرح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته لأوزبكستان، بأن "الأدلة الواضحة" على تراجع عنف طالبان ضرورية لاتفاق سلام مع الجماعة الإسلامية.





وقال "مجاهد"، في بيان على خدمة الرسائل واتساب: "السيد. بومبيو لا ينبغي أن تحول اللوم. موقفنا مبدئي وموحد، وسياستنا ليست هشة مثل الجانب الآخر".





قام "ترامب" بإيقاف المحادثات فجأة لإنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا على "تويتر" في سبتمبر بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم شنته الجماعة المسلحة.





استؤنفت المحادثات منذ ذلك الحين ولكنها عانت من انتكاسات بسبب هجمات متعددة، بما في ذلك تفجير انتحاري في ديسمبر الماضي لقاعدة أمريكية خارج كابول أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.





تصاعدت الأعمال القتالية في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى طريق مسدود في محادثات السلام بين مفاوضي الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة، قطر.





قُتل ما لا يقل عن 29 من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجمات طالبان التي أعقبت هجمات جوية وبرية شنتها القوات الحكومية على الجماعة الإسلامية في يناير.





كما اشتبكت القوات الأفغانية وطالبان الأسبوع الماضي عندما حاول أفراد الأمن الوصول إلى موقع طائرة عسكرية أمريكية تحطمت في وسط أفغانستان.





تمكنت القوات الأمريكية في وقت لاحق من الوصول إلى الموقع واستعادة رفات شخصين وما يُعتقد أنه مسجل بيانات الرحلة.





تم الإبلاغ عن "ترامب" العام الماضي، بأنه يخطط لسحب نحو نصف القوات الأمريكية في أفغانستان البالغ عددها 14000، مما يضيف ضغوطا لتأمين اتفاق سلام مع طالبان لمنع انهيار البلاد.



