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رابط شغال | تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس بالاسم ورقم الجلوس الآن بعد اعتمادها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:04 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالسويس
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالسويس
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اعتمد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالمحافظة، للتيرم الأول.

"ظهرت دلوقت" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس

وبلغت نسبة النجاح بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس 81.2%، وهي نسبة مبشرة ومطمئنة لأولياء الأمور وطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس

وحضر اعتماد نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وسلمي الشاعر، مدير عام التربية والتعليم.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس

وحرصأ من موقعنا الفجر الإلكتروني على تقديم كافة الخدمات لقرائنا، ننشر لكم عبر رابط سريع ومباشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس لإراحة طلابنا وطالباتنا بالشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس مبشرة

وتبذل القيادات التعليمية بمافظة السويس مجودًا كبيرًا من أجل الارتقاء بالتعليم بالمحافظة والوصول إلى النتيجة المشرفة والالتزام بالمراقبة والتصحيح والمتابعة المستمرة التى أثمرت عن ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى، بحسب ما أوضحته نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس.

تهنأة المحافظة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس

وهنأ اللواء صقر محافظ السويس طلاب المدينة الباسلة لنجاحهم، مطالبًا الاستمرار في النجاح والتفوق والالتحاق بكليات القمة ورفع اسم السويس عاليًا، وأشاد بمجهود المديريات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس ونسبة مرتفعة

قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس .. تقدم لأداء الامتحان بالمدارس الإعدادية هذا العام 10183 طالب وطالبة بعدد 95 مدرسة إعدادية عامة رسمية وخاصة وبلغت نسبة نجاح 81.2 %.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالسويس اضغط ( هنا ).


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