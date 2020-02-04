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سر استبعاد كاسونجو من مباراة الزمالك وحرس الحدود

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:10 م
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كاسونجو
كاسونجو
هاني عصام
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب وراء استبعاد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق من قائمة مباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن استبعاد كاسونجو فني وليس بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يعاني من أي مشكلة عضلية.

وشدد على أن استبعاد اللاعب من مباراة الغد قرار فني من جانب الفرنسي كارتيرون.

وشارك كاسونجو كبديل في مواجهة أول أغسطس الأنجولي الماضية ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتعادل الزمالك مع أول أغسطس سلبيًا لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات وتأهل الفريق للدور التالي من البطولة.
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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كاسونجو حرس الحدود الزمالك اخبار الزمالك

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