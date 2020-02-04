سر استبعاد كاسونجو من مباراة الزمالك وحرس الحدود

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب وراء استبعاد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق من قائمة مباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.





وأكد المصدر أن استبعاد كاسونجو فني وليس بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يعاني من أي مشكلة عضلية.





وشدد على أن استبعاد اللاعب من مباراة الغد قرار فني من جانب الفرنسي كارتيرون.





وشارك كاسونجو كبديل في مواجهة أول أغسطس الأنجولي الماضية ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



