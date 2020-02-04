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"قامة قامات زمن السينما العربية".. يسرا تنعي الراحلة نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نعت الفنانة يسرا الراحلة نادية لطفي حيث نشرصورتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث
علق ": فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا علي قلبي قامة قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي.. بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك..حبيبتى الفنانة القديرة نادية لطفى للك كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وانا لله وانا اليه راجعون"

التي غايبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 بعد ازمة صحية وقالت ان الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارهاعلامة بارزة صنعت جزء من تاريخ هذا الفن وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من اعظم الاعمال الخالدة، مشيرة الى مسيرتها الطويلة التى تميزت بالنضال والوطنية والبطولة الى جانب الابداع الفنى.

يشار ان نادية لطفى ولدت عام 1937 ادت اول ادوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958، تالقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور هام في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب، قدمت مسلسل ناس ولاد ناس اخر اعمالها عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني.
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