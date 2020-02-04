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نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من محطة مياه "صيدا والقيراطين"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمدينة أوسيم "صيدا والقيراطين".

وشدد "الشهابي"، على مسئولي المحطة بإزالة جميع المعوقات التي تواجههم، والانتهاء من أعمال المشروع في أسرع وقت، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ، خلال اجتماعه بمسؤلي الجهات المعنية داخل المحطة، بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجوله التفقدية اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة للأعمال.

كما تفقد أعمال توسيع وازاله التعديات بشارع الجمهورية بالمدينة، موجهًا بسرعه الأنتهاء من الأعمال، كما تم تفقد مركز شباب قرية البراجيل ومبنى المركز ومنطقة الملاعب.
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الكلمات المفتاحية

نائب محافظ الجيزة

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