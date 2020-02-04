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وزير البترول يتابع الموقف التنفيذى لمعدلات إنتاج الزيت الخام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمعدلات الانتاج الحالية واستعراض الخطط وبرامج العمل المستهدفة لزيادة انتاج الزيت الخام وموقف مؤشرات قياس الأداء في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العام المالي الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.


وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ خطط انتاج  الزيت الخام خلال الفترة من يوليه ٢٠١٩ الي يناير ٢٠٢٠ ، وبرامج العمل المستهدفة خلال الفترة القادمة لتعظيم وزيادة الإنتاج من الزيت الخام .  كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة الحالية لمراجعة وتحديث كافة نواحي السلامة والصحة المهنية والحفاظ علي البيئة  بمواقع الانتاج.


حضر الاجتماع الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفافيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ورؤساء اكبر سبع شركات انتاجا للزيت الخام وهي بتروبل وبدر الدين وقارون وجابكو وعجيبة والعامة وخالدة للبترول ونائبي رئيس هيئة البترول للاستكشاف والإنتاج ومسئولوا العمليات و السلامة والصحة المهنية بشركات الإنتاج.


وخلال الاجتماع أكد الملا علي أهمية الإلتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة  لتحسين انتاجية الزيت الخام من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية وحفر الابار ووضعها علي خريطة إنتاج الزيت الخام، والوقوف باستمرار علي التحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك الخطط والعمل على وضع حلول سريعة لتذليل تلك التحديات بالتنسيق مع هيئة البترول والشركاء الأجانب والوزارة، مشددا على أهمية الالتزام الصارم باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ علي البيئة و في كافة المواقع الإنتاجية للحفاظ على الأرواح والأصول والمعدات،  ووجه الوزير رؤساء الشركات بمتابعة تنفيذ برامج العمل بمواقع الإنتاج من خلال التواجد الميداني المكثف للوقوف علي الطبيعة علي كل المتغيرات المحيطة بالعمل، و العمل علي تطبيق أفكار جديدة غير نمطية لتحسين الانتاج واستغلال الفرص الواعدة سعيا لتحقيق نتائج متميزة وتحسين إنتاج مصر من الزيت الخام أسوة بما تحقق في إنتاج الغاز الطبيعي .


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