تجديد حبس قاتل ابنته في مدينة نصر

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم أول مدينة نصر بلاغًا من الأهالى بعزبة الهجانة يفيد بمقتل طفلة، وبالتعامل مع البلاغ المقدم، انتقل رجال رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم العثور على طفله 14 عاما، وبها أثار للضرب والتعذيب.

بسؤال الأب عن ما حدث لابنته، قال إنه طلب منها البحث له عن "شراب الحذاء" فرفضت، الأمر الذي جعله يفقد أعصابه ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها في الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مبديا ندمه على ما اقترفت يداه في حق ابنته التي لم يتخطى عمرها 14 سنة.



