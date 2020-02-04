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تجديد حبس قاتل ابنته في مدينة نصر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
محمود الجماس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء"، كما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم أول مدينة نصر بلاغًا من الأهالى بعزبة الهجانة يفيد بمقتل طفلة، وبالتعامل مع البلاغ المقدم، انتقل رجال رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم العثور على طفله 14 عاما، وبها أثار للضرب والتعذيب.

بسؤال الأب عن ما حدث لابنته، قال إنه طلب منها البحث له عن "شراب الحذاء" فرفضت، الأمر الذي جعله يفقد أعصابه ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها في الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مبديا ندمه على ما اقترفت يداه في حق ابنته التي لم يتخطى عمرها 14 سنة.

تم القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مدينة نصر قتل النيابة العامة الفجر

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