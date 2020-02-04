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صحف صينية تدعو المستثمرين إلى عدم الذعر بعد ركود السوق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذرت وسيلة إعلام صينية تابعة للدولة المستثمرين من الذعر وسط تراجع السوق في اليوم الأول من التداول بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وصفت مقالة نشرت في صحيفة "سيكيوريتيز تايمز"، استشهدت بها وكالة "رويترز"، الركود بأنه "طبيعي"، مشيرة إلى الاضطرابات المماثلة التي أعقبت خوف فيروس سارس 2002 وكذلك هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقالت المقالة: "مثل هذه الأحداث عادة ما تكون مجرد انقطاع قصير الأجل ... وليس لها تأثير اقتصادي دائم".

نشرت منافذ أخرى تابعة للدولة، مثل صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال"، مقالة مماثلة وصفت فيها الانهيار بأنه حدث "البجعة السوداء"، دون أن يكون لها تأثير على أساسيات السوق على المدى الطويل.

وأفادت المقالة: "أن تأثير الوباء الحالي ... هو بالضرورة قصير الأجل. بعد نشر التشاؤم، من المتوقع أن يستقر سوق الأسهم تدريجيًا".

بعد افتتاح التداول في الصين يوم الاثنين بعد عطلة العام القمري الجديد، انخفض مؤشر شانجهاي المركب بنسبة 8.7 ٪.

كما انخفضت أسعار النفط، حيث سجل مؤشر مزيج مزيج برنت أدنى مستوى له في عام واحد عند 53.29 دولار للبرميل.

انخفض استهلاك النفط في الصين، التي تعد واحدة من أكبر مستهلكي الخام في العالم، بنسبة 20 ٪ وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، كما ذكرت بلومبرج في وقت سابق.

تحاول بكين الآن كبح انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد وخارجها. لقد أغلقت العديد من المدن الصينية ومددت عطلة العام الجديد التقليدية، والتي أثرت إلى جانب المخاوف العالمية على أداء الاقتصاد في يناير.
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