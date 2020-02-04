هيثم الحاج علي في تابين الراحل محمد حسن: " سنتذكره دائما كمبدع"





نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، حفل تأبين الكاتب الشاب الراحل محمد حسن خليفة، بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأسرة الراحل واصدقاءه.





ومن جانبه قال الدكتور هيثم الحاج علي إنه يقدم التعازي لأسرة خليفة الذي ارتبط اسمه الان بمعرض الكتاب، فسنتذكره دائما كمبدع وكواحد من محبي هذا المعرض.

مشير إلى أن الدكتورة ايناس عبد الدايم وجهت بتكريم اسمه ووجهت بطباعة كتبه كلها وستكون البداية بمسرحيته المشاركة في مهرجان الشارقة، ثم ستكون هناك محاولات مع دار نشر الكنزي لطبع مجموعته القصصية، هذا بالإضافة لمنحه درع المعرض معرض القاهرة الولي للكتاب في دورته ال51.





فيما قال عم الراحل: محمد كان انسان بسيط وهادئ، فهو مثال يحتذي به للشباب الذي يريد ان يكون له قدوة، فهو منذ الاعدادية بدأ في مشوار الكتابة وبدأ يطور نفسه من بعدها، وكان شغوف بها، لقد اصبح فكرة اضاءت لنا جميعا.





اخذ علي بعض الكتاب انهم تحدثوا عنه، فيرجي ممكن يكتب عنه ان يراعي ان الميت لا يستطيع الحديث فهو لازيستطيع الرد فيوجيرعدم الكلام عنه الا في اطار دعمرالشباب. شاكر لتلك الخفاوة



