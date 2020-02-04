«كول كورة Etoile Sportive»: مشاهدة مباراة النجم الساحلي بث مباشر beIN المفتوحة I7SRY رابط ماتش النجم الساحلي اليوم Etoile

يلاقي النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الثلاثاء نظيره نادي النادي الرياضي الصفاقسي في الرابطة التونسية لكرة القدم (الأسبوع 10) للعام 2020، على أرضية ملعب المنزه وسط جماهير وعشاق مباريات النادي الرياضي الصفاقسي وخاصة عشاق نادي النادي الرياضي الصفاقسي، وتعتبر هذه المباراة مباراة مهمة وقوية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي و النجم الرياضي الساحلي ضمن مباريات النادي الرياضي الصفاقسي للموسم الجديد.





مباراة النادي الرياضي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي والقنوات الناقلة لها ومعلق مباراة النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي الرابطة التونسية لكرة القدم (الأسبوع 10)

سوف يخوض فريق النادي الرياضي الصفاقسي مواجهة حاسمة بالنسبة له ولعشاق النادي الرياضي الصفاقسي في مباراته مع النجم الرياضي الساحلي ضمن الرابطة التونسية لكرة القدم (الأسبوع 10) مع نظيره وخصمه التقليدي الفريق المميز النجم الرياضي الساحلي في مباراة حاسمة بالنسبة لبداية هذا الموسم، حيث ستكون مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي الصفاقسي في الرابطة التونسية لكرة القدم (الأسبوع 10)، بين النادي الرياضي الصفاقسي و النجم الرياضي الساحلي في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 04-02-2020 بتوقيت مكة المكرمة، فيما تنقل مباشرة عبر قنوات قناة الوطنية 1 + الكأس HD1 .







