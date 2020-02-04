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اتحاد عمال مصر يطالب بتسعير عادل للطاقة: لدفع الصناعة للأمام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:44 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس خالد منير الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بقطاع الصناعة، حيث اطلق عدد من المبادرات لتشجيع عودة المصانع المتعثرة للعمل.

وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تطوير عدد من المصانع والشركات للعمل على زيادة إنتاجهم، منوها بأن الصناعة في أي مكان في العالم تقوم على الطاقة، مطالبا أن يكون هناك تسعير عادل للطاقة في مصر لدفع الصناعة للأمام.

ولفت رئيس اتحاد عمال مصر إلى إن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج، والعمالة المصرية تسعى لتحسين مستواهم، معقبا: "الصناع المصريين إيديهم تتلف في حرير".
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الكلمات المفتاحية

محافظات عمال مصر اخبار اتحاد عمال أسعار الطاقة

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