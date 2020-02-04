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83320 كتاب مبيعات الهيئة حتى الأمس بإجمالى 645705 جنيه

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:38 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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قبل إنتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بيوم واحد، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحطيم الارقام القياسية فى بيع إصدارتها، حيث تم بيع عدد 83320 كتاب بإجمالى 645705 جنيه، لإصدارتها وإصدارات النشر الإقليمى، وبنسبة تجاوزت المستهدف بحوالى 25%.

يأتى ذلك نتيجة لتنفيذ خطة النشر التى وضعتها الهيئة هذا العام باستهداف الجماهير من خلال نشر الكتب التى يهتمون بها ويحرصون على إقتنائها والتى تتناول عدد من قضاياهم وأفكارهم وميولهم بعدد من العناوين الجديدة ضمن سلاسل النشر المختلفة فى مجالات المعرفة العامة، العلوم التطبيقة، العلوم الاجتماعية والبحثية، الأدب، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، والتى تهدف إلى توصيل الكتاب لأيدى القراء بثمن زهيد، حيث تقوم الهيئة بدعم سعر الكتاب بــ 50 % وبأسعار كتب تبدأ من جنيه واحد إلى عشرين جنيه، وقد تلاحظ فى مبيعات هذا العام زيادة الإقبال على شراء كتب النشر الإقليمى، حيث تم بيع عدد كبير من إبداعات الكُتاب بالأقاليم والتى أوشكت على النفاذ من جناح الهيئة بالمعرض،

تنوعت الإصدارات داخل السلاسل ومنها "الذخائر، الدراسات الشعبية، روائع المسرح العالمى، كتابات نقدية، حكايات مصر، أفاق عالمية،... وغيرها"، بالإضافة لإصدارها سلسلة جديدة بعنوان "الهوية" والتى تضم 10 أجزاء تتناول تاريخ مصر منها "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" تأليف ميلاد حنا، كتاب "تكوين مصر" تأليف محمد شفيق غربال، بجانب ترجمة بعض الروايات من الأدب العالمى، ومن السلاسل الأكثر مبيعا "روائع المسرح العالمي، الذخائر، آفاق عالمية" وتواصل الهيئة مبيعاتها حتى نهاية فعاليات المعرض.

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