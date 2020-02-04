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ماجد المهندس يستكمل الجزء الثاني من "شهد الحروف" بألحان الموسيقار طلال

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:42 م
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ماجد المهندس
ماجد المهندس
أحمد رمضان متولي
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يستكمل الفنان ماجد المهندس، طرح الجزء الثاني من ألبومه الغنائي الجديد "شهد الحروف" من ألحان الموسيقار د. طلال، ويأتي الجزء الثاني من الألبوم بعد أن طرح الجزء الأول مع بداية شهر يناير 2020.

 

 ويأتي الجزء الجديد من الألبوم مفعمًا بالطرب والنغمات الموسيقية التي ترتقي بنفسها لتنتج قالباً تراثياً حضارياً وموسيقياً ثريًا ، يعتمد عليه الموسيقار طلال في كل أعماله ليكون لماجد المهندس نصيب منها ، مما أثمر عن ألبومين غنائيين دفعة واحدة ، من إشراف خالد أبو منذر.

 

وتضمن الألبوم ١٠ أغنيات وهي: قاضي غرامي ، يكفي غياب ، عيد ميلاد ، المسألة فيها إن ، بنام ، شهد الحروف ، جفن الليل ، شمسك غايبة ، ياللي احبك موت ، لحظة هواي ، وتعاون المهندس في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء وهم : بدر بن عبدالمحسن ، سعود بن عبدالله ، خالد المريخي ، يوسف الشطي ، فهد بن خالد ، دايم السيف ، وتوزيع كل من : حسام كامل ، زيد عادل ، مدحت خميس ، خالد عز ، سيروس.

 

ماجد المهندس كشف عن سعادته الكبيرة  وفخره الشديد بتقديم هذه الاغاني والتعاون مع الموسيقار طلال بمشاركة أهم الشعراء في الوطن العربي، مؤكداً أمله ان يتكرر هذا التعاون في المستقبل ، لتقديم فن طربي متميز.

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