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انقطاع المياه عن 5 مناطق بمصر الجديدة غدًا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة – منطقة عزبة النخل الشرقية – منطقة الهايكستب ).

وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 5 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .


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