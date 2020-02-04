MAD Solutions وThe Imaginarium Films في أكبر معرض للمحتوى الترفيهي بالعالم

يستمر مركز السينما العربية في التوسع بكل أنحاء العالم، حيث يتواجد لأول مرة في الدورة الثالثة من معرض المحتوى العالمي بالهند المقام خلال يومي 7 إلى 8 فبراير الحالي، وهو أحد أكبر معارض المحتوى الترفيهي في العالم، ويضم جناح المركز بالمعرض اثنين من شركائه:The Imaginarium Films وMAD Solutions.

ويحضر المعرض ماهر ديابالشريك المؤسس في مركز السينما العربية ممثلاً شركة MAD Solutions، مع المنتجة الأردنية رولا ناصر كممثلة لشركة The Imaginarium Films.

معرض المحتوى العالمي (Global Content Bazar) هو منصة دولية عن صناعة المحتوى في الهند يتم إقامتها في يناير من كل عام للإطلاع على أحدث تطورات صناعة المحتوى في مجال عروض التليفزيون والراديو، الأفلام بكل أنواعها، الموسيقى،تطبيقات الجوال وألعاب الفيديو.

يضم مجموعة كبيرة من صناع المحتوى والمبتكرين والقائمين على أعمال المحتوى لتبادل الأفكار والآراء وبناء الشبكات للاستفادة من الفرص المتاحة.

The Imaginarium Films تأسست ﻋﺎم 2010 ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي أﺻﻠﻲ ﻳﺠﺬب الجمهور، وﻋﻠﻰ ﻣﺮ السنين تمكنت الشركة من تطوير وإنتاج العديد من الأفلام العالمية والعربية الحاصلة على الجوائز، وهذا بالتعاون مع منتجين من مختلف أنحاء العالم.

وهذا يحتفل مركز السينما العربية بمرور 6 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، حيث يوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت دليل السينما العربية باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.