Advertisements
Advertisements
Advertisements

MAD Solutions وThe Imaginarium Films في أكبر معرض للمحتوى الترفيهي بالعالم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

يستمر مركز السينما العربية في التوسع بكل أنحاء العالم، حيث يتواجد لأول مرة في الدورة الثالثة من معرض المحتوى العالمي بالهند المقام  خلال يومي 7 إلى 8 فبراير الحالي، وهو أحد أكبر معارض المحتوى الترفيهي في العالم، ويضم جناح المركز بالمعرض اثنين من شركائه:The Imaginarium Films وMAD Solutions.

 

ويحضر المعرض ماهر ديابالشريك المؤسس في مركز السينما العربية ممثلاً شركة MAD Solutions، مع المنتجة الأردنية رولا ناصر كممثلة لشركة The Imaginarium Films.

 

معرض المحتوى العالمي (Global Content Bazar) هو منصة دولية عن صناعة المحتوى في الهند يتم إقامتها في يناير من كل عام للإطلاع على أحدث تطورات صناعة المحتوى في مجال عروض التليفزيون والراديو، الأفلام بكل أنواعها، الموسيقى،تطبيقات الجوال وألعاب الفيديو.

 

يضم مجموعة كبيرة من صناع المحتوى والمبتكرين والقائمين على أعمال المحتوى لتبادل الأفكار والآراء وبناء الشبكات للاستفادة من الفرص المتاحة.

 

The Imaginarium Films تأسست ﻋﺎم 2010 ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي أﺻﻠﻲ ﻳﺠﺬب الجمهور، وﻋﻠﻰ ﻣﺮ السنين تمكنت الشركة من تطوير وإنتاج العديد من الأفلام العالمية والعربية الحاصلة على الجوائز، وهذا بالتعاون مع منتجين من مختلف أنحاء العالم.

 

وهذا يحتفل مركز السينما العربية بمرور 6 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، حيث يوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما  العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق  المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

 

وقد أطلق مركز السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت دليل السينما العربية باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تأجيل قرار الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يرفض مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

طلبت من ابنة فنانة أن تسامحها.. تفاصيل آخر رسالة صوتية لـ نادية لطفي

منذ ساعتين

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ حوالي 4 ساعات

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ ساعة و 13 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ 39 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

02:33 م

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

01:28 م

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status