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"الصحة العالمية" تحدد التسلسل الجيني لفيروس كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:37 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تمكن العلماء، اليوم الثلاثاء، من تحديد التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة وأساليب تنقله.

                                                        

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها: " فيروس كورونا لا يمثل بعد حالة وباء عالمي"، وذلك بعد أن أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31 يناير الماضي.

 

وقد أعلن التلفزيون الرسمي بالصين، في وقت سابق الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

 

ورصدت السلطات الصينية، 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

 

وسجلت هونج كونج أول حالة وفاة والثانية خارج برّ الصين الرئيسي. فقد توفّي رجل يبلغ من العمر 39 عاماً كان يُعالج من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أكّدت السلطات الصحّية، الثلاثاء. وقال متحدّث باسم المستشفى إنّ الرجل كان من سكّان هونغ كونغ، وقد سافر في 21 يناير إلى مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة انتشار الفيروس، وعاد إلى هونغ كونغ بعد يومين من ذلك.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية أن الرجل كان يعاني مشاكل صحية أدت إلى تعقيد علاجه.

 

 

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هوبي كورونا المستجد فيروس الكورونا التسلسل الجيني

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