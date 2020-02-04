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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش النجم LIVE Etoile Sportive

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:33 م
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مشاهدة مباراة النجم الساحلي
مشاهدة مباراة النجم الساحلي
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يحل نادى الساحلى ضيفًا على الصفاقسى التونسى فى تمام الثالثة عصرًا باللقاء الذى يجمعهما على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى.

يدخل النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور المباراة منتشيًا، بعد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الفوز على بلاتينوم ستارز بطل زيمبابوي وتأهل في صدارة المجموعة.

ويطمح النجم الساحلي في تحقيق الفوز، من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري التونسي، والتي لا تتماشى مع أداء الفريق قاريًا.

في المقابل، يطمح النادي الصفاقسي لإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيده، تمكنه من الدخول في دائرة المنافسة الفعلية على لقب الدوري التونسي مع الترجي المتصدر.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي

يحتل النجم الساحلي المركز السادس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر أربعة مباريات، له 14 هدفاً وعليه 10.

على الجانب الآخر، يحتل النادي الصفاقسي المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، حققها من 8 انتصارات وأربعة هزائم دون تعادلات، له 16 هدفا وعليه 11 هدفا.


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