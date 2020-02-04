Advertisements
غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:33 م
Advertisements
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.
وتضم القائمة:
محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى.
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع.
طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط
عمر السعيد في خط الهجوم.
فيما جاء أبرز المستبعدين في القائمة: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد السلام و فرجاني ساسي ومحمود شيكابالا وكاسونجو ومصطفى محمد.
Advertisements