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غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:33 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز. 

وتضم القائمة:

محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

 محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع.

طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط 

عمر السعيد في خط الهجوم.


فيما جاء أبرز المستبعدين في القائمة: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد السلام و فرجاني ساسي ومحمود شيكابالا وكاسونجو ومصطفى محمد.
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