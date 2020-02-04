غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.





وتضم القائمة:





محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى.





محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع.





طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط





عمر السعيد في خط الهجوم.









فيما جاء أبرز المستبعدين في القائمة: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد السلام و فرجاني ساسي ومحمود شيكابالا وكاسونجو ومصطفى محمد.