Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا في تصنيف جيوش العالم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
أكد موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشئون العسكرية، أن الجيش المصري تفوق على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط، بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز التاسع.

جاء ذلك بعد حدوث طفرة في منظومة التسليح التي بدأها الجيش المصري، وبعد استيراد عدد من القطع الحربية لصالح القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي وحتى البرية، إلى جانب تطوير التصنيع العسكري المصري من خلال بعض القطع الحربية بالشراكة والتعاون مع الجانب الأجنبي في ظل التعاون العسكرى بين مصر والدول الصديقة.

وجاء الجيش المصري في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الثالث عشر بعدما كان في المركز التاسع، يليه الجيش الإيراني، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تركيا اسرائيل

أخبار تهمك

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ ساعة الا ربع

طلبت من ابنة فنانة أن تسامحها.. تفاصيل آخر رسالة صوتية لـ نادية لطفي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل قرار الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

02:33 م

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

01:28 م

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status