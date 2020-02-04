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١٨ فبراير.. نظر طعون طلاب كفرالشيخ على إلغاء امتحاناتهم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:32 م
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محكمة
محكمة
هدير حمزة
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‎قررت المحكمة الإدارية العليا "فحص"، تأجيل الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفرالشيخ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحاناتهم بالثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019؛ لاتهامهم بالغش الجماعي وإحداث فوضى بلجنة الامتحان، إلى جلسة ١٨ فبراير المقبل.

وصرحت المحكمة للدفاع، بالاستعلام الأمني من قبل مديرية أمن كفر الشيخ وقسم شرطة بيلا، عما إذا كانت هناك بلاغات أو محاضر شرطية تم تحريرها ضد الطلاب أو أولياء الأمور، تفيد بادعاءات مسؤلي اللجنة بحدوث أعمال شغب داخل اللجان أو الاعتداء على مراقبي وملاحظي اللجان الفرعية من قبل الطلاب.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

وأقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بعد اتهام طلاب المدرسة بالتعدي على المراقبين والملاحظين.
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الكلمات المفتاحية

محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري

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