اليوم.. ارتفاع معدلات النمو ببرنامج 'مصر النهاردة'

يستعرض الليلة، برنامج مصرالنهاردة على شاشة القناة الأولى، ارتفاع معدلات النمو مدعوما ببرامج الإصلاح الاقتصادي الواسع المتبعة منذ عام 2016، وتضمنت العوامل الأخرى الداعمة للنمو في مجالات التشيد والسياحة والصناعة، وتستضيف الفقرة كريم على حسن عابدين أستاذ الاقتصاد الدولي.





كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، مبادرة بالطو أبيض لمكافحة ختان الإناث، والتي تستهدف التوعية بخطورة تلك الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات، خاصة في القرى، وتستضيف الفقرة

المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مناهضة المماسات الضارة ضد المرأة والطفل.



