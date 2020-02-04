رئيس هيئة قناة السويس: إجراءات وقائية بسبب "الكورونا"

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا في مستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، بعد عودتها من أداء مناسك العمرة.





وأضاف ربيع، أن الأطباء قاموا بعزل الحالة لسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة، ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.





ووجه رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة للعاملين بالهيئة ومدن القناة من محافظة السويس والإسماعيلية والسويس، باتخاذ الهيئة كافة التدابير اللازمة بمستشفيات الهيئة للتعامل الأمثل مع الفيروس، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي.





وأكد على أن الإجراءات الاحترازية تشمل: طاقم مرشدي الهيئة، وأفراد قسم القياس، الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالميا: مثل ارتداء الكمامات الواقية، والقفازات، وبِدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.



