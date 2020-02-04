Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس هيئة قناة السويس: إجراءات وقائية بسبب "الكورونا"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا في مستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، بعد عودتها من أداء مناسك العمرة.

وأضاف ربيع، أن الأطباء قاموا بعزل الحالة لسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة، ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة للعاملين بالهيئة ومدن القناة من محافظة السويس والإسماعيلية والسويس، باتخاذ الهيئة كافة التدابير اللازمة بمستشفيات الهيئة للتعامل الأمثل مع الفيروس، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي.

وأكد على أن الإجراءات الاحترازية تشمل: طاقم مرشدي الهيئة، وأفراد قسم القياس، الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالميا: مثل ارتداء الكمامات الواقية، والقفازات، وبِدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي. 

وشدد على أنه يتم التعامل بكل حذر مع السفن التي أبلغت مسبقا عن وجود حالات اشتباهات في أحد أفراد طاقمها، من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، وهو ما حدث مع السفينة "Aural CMA CGM".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة قناة السويس مستشفي محافظة الإسماعيلية فيروس الكورونا

أخبار تهمك

برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض مشاركة صالح جمعة في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طلبت من ابنة فنانة أن تسامحها.. تفاصيل آخر رسالة صوتية لـ نادية لطفي

منذ ساعتين

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ يوم

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

منذ 38 دقيقة

عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل قرار الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عبور 43 سفينة لقناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

عبور 62 سفينة لقناة السويس بحمولة 3.9 مليون طن

مهاب مميش: ما حدث اليوم في قناة السويس "تاريخي"

قناة السويس تسجل حدثًا تاريخيًا.. تعرف على التفاصيل

رئيس هيئة قناة السويس يعرض فرص الاستثمار بالقمة الإفريقية البريطانية

ميناء غرب بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:18 م

محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

عاجل.. مرتضى منصور يتهم نجم الأهلي بالتخابر مع قطر

02:05 م

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بسبب الأهلي

01:28 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

02:33 م

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status