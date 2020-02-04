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بكلمات مؤثرة.. محمد محسن يودع الفنانة الراحلة نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان محمد محسن الفنانة الراحلة نادية لطفي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد محسن صورة جمعتت بالفنانة الراحلة نادية لطفي، وعلق على الصورة قائلاً :"وداعًا جميلة جميلات السينما المصرية نادية لطفي.

وتابع محمد قائلاً :" صفحة أخرى تُطوى من زمن الفن الجميل"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


توفيت الفنانة نادية لطفي اليوم الثلاثاء الموافق ٤ فبراير، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، وسوف يتم تشييع جثمانها غدًا من مسجد مستشفى المعادي العسكري التي لفظت أنفاسها بها، وسوف تقام مراسم العزاء عليها يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
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