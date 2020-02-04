جمهور "في كل أسبوع يوم جمعة" لـ منة شلبي يُشيد بـ أحمد حافظ (صور)

خطفت الحلقات الأولى من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" المذاع على موقع "شاهد.نت" للمخرج محمد شاكر خضير، وبطولة منة شلبي وآسر ياسين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ونال المسلسل استحسان عدد كبير من متابعيه والذين أشادوا بالتصوير وجودة المسلسل وتكامل عناصره، والمونتاج بالفعل يصل لدرجة من الجودة بإمكانها لفت أنظار المشاهد العادي بسهولة، لأن المونتير أحمد حافظ قدّم سردًا سلسًا جدًا لأحداث غامضة معقدة وخيوط زمنية متوازية تتشابك في كثير من نقاط الالتقاء، أخذ ينتقل بينهم بمنتهى الرشاقة دون أن يغفل تفصيلة ودون أن يفقد اهتمام المشاهد أو يشتت انتباهه للحظة، وهو أمر ليس سهلاً فيدراما الغموض.

في كل أسبوع يوم جمعة مسلسل للمخرج محمد شاكر خضير، ومن بطولة منة شلبي وآسر ياسين وسوسن بدر وعارفة عبد الرسول ومي الغيطي. وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد؛ تدور أحداثها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقبل أعضاء جُدد يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، وفي علاقاتهم المتشابكة يحكي كلُ منهم حكايته، ثم نشهد وقوع بعض الجرائم الغامضة التي تكشف لنا تفاصيل إنسانية واجتماعية لهؤلاء الأبطال.

المسلسل من 10 حلقات، على موقع شاهد.نت، وسيتواصل عرض بقية الحلقات أسبوعيًا.