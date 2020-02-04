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بعد رحيلها.. تعرف على أعمال نادية لطفي "الوطنية"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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رحلت الفنانة نادية لطفي، عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد وعكة صحية تعرضت لها بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها.

ولدت نادية لطفي، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق، في الثالث من يناير ١٩٣٨، في حي عابدين بالقاهرة، وإلى جانب تألقها في عالم التمثيل واعتبرها أحد أيقونات السينما المصرية، كانت الراحلة ضالعة في العمل التطوعي، حيث كانت تساعد في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب بداية من العدوان الثلاثي عام 1956، وبعد نكسة ١٩٦٧، ونصر أكتوبر ١٩٧٣.

عاصرت الاجتياح الإسرائيلي للبنان في يونيو ١٩٨٢، وقضت هناك أسبوعين ضمن صفوف المقاومة الفلسطينية، وسجلت العديد من الأفلام التسجيلية عن الأوضاع.
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