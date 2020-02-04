«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم Salah

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الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:46 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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الظروف قد خدمت فريق ليفربول بتسجيلة الهدف الأول في الدقائق الأولي لشوط اللقاء الثاني عن طريق الدولي الإنجليزي تشامبرلين وذلك من خلال أستغلال بعض الأخطاء الفردية في منظومة فريق ساوثهامبتون ذلك الهدف جعل الأمور أسهل بالنسبة ليفربول وذلك بسبب الكثافة الهجومية التي أعتمد عليها فريق ساوثهامبتون وذلك أعطي مساحات كبيرة في منطقة العمق جعلت ليفربول لدية سهولة كبيرة في الخروج بالكرة والوصول للثلث الأمامي دون وجود مشاكل علي الأطلاق وذلك علي عكس شوط اللقاء الأول وبالإخص أو عشرون دقيقة.

بدون شك المدرب النمساوي رالف هاسنهوتل قد نجح في إدارة الشوط الأول بصورة أكثر من رائعة جعلت ليفربول يجد صعوبات بالغة في الخروج بالكرة أو الدخول لمنطقة الجزاء كذلك بالجانب الهجومي نجح ساوثهامبتون أن يكون لدية شكل هجومي وذلك من خلال الهجمات المرتدة ولكن بالشوط الثاني لم يكن المدرب النمساوي رالف هاسنهوتل موفق في أكثر من قرار وبالإخص بعد تسجيل ليفربول هدفة الأول حيث ليس من المنطقي الضغط الهجومي بكثافة عددية كبيرة ذلك جعل ليفربول لا يجد صعوبات علي الأطلاق في الخروج بالكرة وتهديد مرمي الحارس ألكس مكارثي.


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