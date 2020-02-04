



سعر اليورو اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.40 جنيه للشراء، و 17.53 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار بالبنوك اليوم على النحو التالي:





أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.42 جنيه للشراء، و 17.54 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، بينما سجل 17.40 جنيه للشراء نحو 17.53 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.41 جنيه للشراء، و 17.53 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.33 جنيه للشراء، و 17.62جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.39 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.43 جنيه للشراء، و 17.54 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.38 جنيه للشراء، و 17.53 جنيه للبيع.















