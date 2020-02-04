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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في البنوك المصرية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:28 م
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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سعر اليورو اليوم 
انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.40 جنيه للشراء، و 17.53 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار بالبنوك اليوم على النحو التالي:

 أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري
سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.42 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، بينما سجل 17.40 جنيه للشراء نحو 17.53 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو17.41 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.33 جنيه للشراء، و17.62جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.39 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.43 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.38 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.




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