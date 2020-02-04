"المتحدة للخدمات الإعلامية" تتعاقد مع لميس جابر على برنامج لـ"الحياة"

تعاقدت "المتحدة للخدمات الإعلامية" مع الكاتبة الكبيرة لميس جابر، لتقديم برنامج جديد على قناة الحياة، وذلك في إطار السياسة التي وضعها الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المجموعة في إنتاج برامج بمحتوى جديد يهدف لترسيخ الهوية الوطنية عند الشباب وإعادة تقديم تاريخ مصر بشكل مشوق للمشاهدين وفي نفس الوقت ضحد الأكاذيب وكل محاولات تشويه التاريخ المصري من المنابر الموجهة ضد الهوية المصرية.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة إن المجموعة تهدف في خريطتها البرامجية الجديدة إلى المزج مابين البرامج الثقافية وذات المحتوى التنموي وبين البرامج التجارية لتحقيق توازن في المحتوى الإعلامي، ويهدف هذا البرنامج إلى تثقيف الجيل الجديد بحكايات عن مصر وهويتها الثقافية والتاريخية وعظمة الوطن الذي شهد بدايات التاريخ والحضارة، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تفسير عادات وتقاليد المصريين والأصول التي تربى عليها الحدود وعلاقتها بتاريخنا.

وأيضا تفسير بعض المواقف السياسية التي تحدث في الشرق الأوسط وفق جذورها التاريخية والعقد التاريخية لبعض الأنظمة من الهوية المصرية وسعيهم للضرب في انتماء الشباب.

البرنامج يقدم مواضيع شيقة للمشاهد ومعلومات دقيقة للكاتبة الكبيرة لميس جابر.