مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة التخابر





قال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن: "الجميع يعلم وجود مقاطعة واضحة ببن مصر وقطر، وليست مصر فقط التي تقاطع قطر بل هناك أكثر من دولة شقيقة آخرى مثل السعودية والإمارات والبحرين".





وتابع: "أزمتنا ليست مع الشعب القطري المحترم ولكن أزمتنا الواضحة والأساسية مع الحكام، هناك قضية تخابر ضد ممدوح عباس ونجله والعتال ونجله وأبو المعاطي زكي، وعبدالناصر زيدان، وسما المصري، وأحمد سعيد، ولؤي دعبس، وتامر عبدالحميد، سيتم الكشف عنها في مؤتمر خاص يوم الأحد المقبل".





وواصل: "تم تقديم بلاغ ضد هؤلاء للنائب العام وتم تحويلها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها".

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعدة بلاغات للنائب العام ضد 10 أسماء ذكرهم خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن قرار المشاركة في السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي يوم 14 فبراير الجاري، من بينهم الراقصة الاستعراضية سما المصري بتهمة التخابر، وتم تحويلها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.