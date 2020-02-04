لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف نص رسالة التهديد من الضابط القطري

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن السبب الرئيسي للتهديدات الكبيرة التي تعرض لها هو وأولاده وأحفاده، خلال الشهور الأخيرة.



وقال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر القلعة البيضاء، اليوم الثلاثاء: "تلقيت رسالة من ضابط قطري كان نصها أن سبب كل ذلك هو دعمك وحبك للرئيس السيسي والجيش المصري".



وأضاف مرتضى: "نعم أحب السيسي.. نعم أحب الجيش الوطني المصري المحترم، وأعلم فضله الكبير في إنقاذ بلدنا من المؤامرات الكبيرة خلال السنوات الماضية"