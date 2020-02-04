مرتضى منصور: تم اختراق هاتفي بشكل إجرامي لعمل فتنة داخل مصر

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة الرسائل التي خرجت من هاتفه إلى مسؤولي الدولة دون علمه او معرفته بها خلال الشهور الماضية.





وقال منصور في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنادي الزمالك : تم اختراق هاتفي بشكل إجرامي لعمل فتنة داخل مصر، لأن الرسائل نالت رموز الدولة والرياضة والسياسة والدين ورجال الأعمال من اجل عمل فتنة غير مسبوقة.





وأضاف : وصلت لي رسائل خاصة بين لؤي دعبس والضابط القطري بشأن إرسال رسائل مسيئة للشخصيات العامة، نص الرسالة جاء كالتالي : سوف نخترق تليفون مرتضى وبعدها نقوم بتوجيه السباب لكل رموز مصر والجميع هيصدق ان مرتضى بيشتم الناس.





وأضاف : من ضمن الرسائل الذي استقبلها بأن السب سيكون من تليفون امير مرتضى لأنه لا يملك حصانة وسيتم حبسه، وقيل لي بأن شيكة الهاتف الخاصة بمصر شبكة مكرونة قادرين على اختراقها في اي وقت.





قدمت بلاغ لوقف الخطوط الخاصة بي ومع ذلك إرسال الرسائل استمر لجميع رموز مصر، السب والقصف والإهانة مستمرة ضد الجميع على أساس ان الجميع سوف يقتنع بأني شتمت الجميع.